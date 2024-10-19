Какие улицы будут перекрыты в Уфе в субботу, 19 октября

В Уфе 19 октября вновь ожидается перекрытие крупных автомобильных магистралей в нескольких районах города. В рамках форума «Россия — спортивная держава» пройдут мероприятия на открытом воздухе, в связи с чем будет ограничено движение транспорта.
Как сообщают в уфимской мэрии, сегодня, 19 октября, до 15:00 будут закрыты для проезда участки на проспекте Октября от перекрестка с улицей города Галле и до 50 лет СССР, а также от 50 лет СССР и до Северного проезда.
Также в Уфе все еще закрыт местный проезд вдоль проспекта Октября от Южного и до Северного проезда, улица Новогорная и Северный проезд до пересечения с Российской. В том же районе закрыты участки улиц Рудольфа Нуреева, Архитектора Рехмукова и Мусы Гареева.
Проще говоря, перекрыты все подъездные пути к Дворцу борьбы, где уже третий день проходит XII Международный форум «Россия — спортивная держава». В минувший четверг, 17 октября, на пленарном заседании форума выступил Президент России Владимир Путин.
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