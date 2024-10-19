В Башкирии медики спасли жизнь женщине в состоянии клинической смерти

Как сообщили в минздраве Башкирии, вечером у нее возник дискомфорт и тяжесть в груди. Тогда женщина не придала этому значение и легла спать. Утром ей стало хуже: появилось жжение за грудиной, перебои в работе сердца, при дыхании было чувство тяжести и резкая слабость. Тогда она вызвала скорую помощь.