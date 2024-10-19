В Башкирии медики спасли жизнь женщине в состоянии клинической смерти

В Бирске медики скорой помощи местной больницы вернули к жизни 55-летнюю пациентку, у который был острый инфаркт, и она находилась в состоянии клинической смерти.
Как сообщили в минздраве Башкирии, вечером у нее возник дискомфорт и тяжесть в груди. Тогда женщина не придала этому значение и легла спать. Утром ей стало хуже: появилось жжение за грудиной, перебои в работе сердца, при дыхании было чувство тяжести и резкая слабость. Тогда она вызвала скорую помощь.
Прибывшие медики провели ей ЭКГ, которая показала острый инфаркт миокарда.
— Медицинские работники действовали по разработанному алгоритму действий, — прокомментировали в ведомстве. — Из-за недостаточного кровоснабжения и фибрилляции желудочков у женщины наступила клиническая смерть.
Ей начали проводить реанимационные мероприятия, которые продлились около пяти минут, и восстановили сердечный ритм. После этого ее увезли в стационар кардиологического центра. После лечения выписали в удовлетворительном состоянии.