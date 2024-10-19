Ярмарки на Молдэкспо и по всему Кишиневу: Где горожанам купить местную и вкусную продукцию — публикуем адреса

На Moldexpo в Кишинёве с 17 до 20 октября включительно разместились две выставки — Moldagrotech Autumn и #Farmer 2024, а также ярмарка сельхозпродукции. Есть что купить и на что посмотреть.
А мэрия Кишинева сообщает, что
Буюканы
- На территории, прилегающей к Кентфорду (бул. Штефан чел Маре, 202), 19 октября — ярмарка местных производителей продуктов питания и непродовольственных товаров отечественного производства «EcoLocal».
- В сквере Кафедрального собора, прилегающей к ул. Митрополита Варлаама, 19 октября — ярмарка местных производителей.
Рышкановка
- На Московском проспекте, 21, напротив ул. Матея Басараба, 6 и ул. Каля Оргеюлуй, 109/2, до 6 ноября проходит ярмарка по продаже отечественной сельхозпродукции.
Ботаника
- В парке «Долина роз»
19—20 октября— ярмарка «Осенние наслаждения».
- По адресу бульвар Дачия, 26
19—20 октября— ярмарка мелкой торговли.
Чеканы
- По адресу бул. Мирча чел Бэтрын, 2; 20; 24; 28; ул. Мария Дрэган, 30, угол с ул. Чокана; ул. Михаила Садовяну, 22; ул. Игоря Виеру, 6/1; ул. Петру Заднипру, 2; ул. Иона Думенюка, 12А, до 31 октября — ярмарки по продаже отечественной сельскохозяйственной продукции.
- Мэрия Кишинева призывает граждан посещать местные ярмарки, направленные на укрепление связей между отечественными производителями и потребителями.