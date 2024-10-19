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Ярмарки на Молдэкспо и по всему Кишиневу: Где горожанам купить местную и вкусную продукцию — публикуем адреса

Давайте поддержим отечественных производителей.

Источник: Соцсети

На Moldexpo в Кишинёве с 17 до 20 октября включительно разместились две выставки — Moldagrotech Autumn и #Farmer 2024, а также ярмарка сельхозпродукции. Есть что купить и на что посмотреть.

А мэрия Кишинева сообщает, что 19—20 октября в секторах столицы пройдут ярмарки по продаже отечественной продукции и товаров с целью поддержки местных производителей и предоставления горожанам доступа к сезонной сельскохозяйственной продукции.

Буюканы

  • На территории, прилегающей к Кентфорду (бул. Штефан чел Маре, 202), 19 октября — ярмарка местных производителей продуктов питания и непродовольственных товаров отечественного производства «EcoLocal».
  • В сквере Кафедрального собора, прилегающей к ул. Митрополита Варлаама, 19 октября — ярмарка местных производителей.

Рышкановка

  • На Московском проспекте, 21, напротив ул. Матея Басараба, 6 и ул. Каля Оргеюлуй, 109/2, до 6 ноября проходит ярмарка по продаже отечественной сельхозпродукции.

Ботаника

  • В парке «Долина роз» 19—20 октября — ярмарка «Осенние наслаждения».
  • По адресу бульвар Дачия, 26 19—20 октября — ярмарка мелкой торговли.

Чеканы

  • По адресу бул. Мирча чел Бэтрын, 2; 20; 24; 28; ул. Мария Дрэган, 30, угол с ул. Чокана; ул. Михаила Садовяну, 22; ул. Игоря Виеру, 6/1; ул. Петру Заднипру, 2; ул. Иона Думенюка, 12А, до 31 октября — ярмарки по продаже отечественной сельскохозяйственной продукции.
  • Мэрия Кишинева призывает граждан посещать местные ярмарки, направленные на укрепление связей между отечественными производителями и потребителями.