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Дмитрий Демешин обсудил с заместителем председателя Правительства России проблемы края

В повестке встречи — расселение аварийного жилья, реализация нацпроектов и решение проблем обманутых дольщиков в Хабаровском крае.

Источник: Пресс-служба губернатора Хабаровского края

Во время рабочей поездки в столицу губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин провел встречу с заместителем председателя Правительства России Маратом Хуснуллиным, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства края.

В ходе обсуждения особое внимание уделили вопросам социально-экономического развития региона.

— Подводя промежуточные итоги, отмечу, что в крае есть немало задач, требующих комплексного решения. Хотя показатели региона стабильны, есть направления, в которых можно добиться большего. Например, хорошие результаты видны в строительстве: за девять месяцев введено свыше 370 тыс квадратных метров жилья. Активно идет работа по переселению людей из аварийного жилья — более 6 тысяч человек уже улучшили свои жилищные условия. Но работы впереди ещё много, и мы будем следить за процессом, — отметил Марат Хуснуллин.

Хабаровский край успешно использует федеральные программы поддержки. Недавно регион получил одобрение на реализацию проектов с использованием инфраструктурных кредитов на сумму около 4,9 млрд рублей. Среди таких проектов — строительство дорог на улице Героев Пассаров и подстанции с линией электропередачи в микрорайоне «Ореховая сопка». В 2024 году за счет федеральных средств также приобретены 48 автобусов. До конца года автопарк города пополнится 10 трамваями и 16 троллейбусами.

Губернатор поблагодарил Марата Хуснуллина за помощь в развитии края и подчеркнул важность обсужденных вопросов.

— Мы затронули несколько ключевых тем: реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги», программу «Формирование комфортной городской среды» и проблему обманутых дольщиков. В Хабаровске остаются шесть проблемных объектов, и люди справедливо выражают недовольство. Наша цель — как можно быстрее урегулировать этот вопрос, — прокомментировал Дмитрий Демешин.