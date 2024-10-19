Дмитрий Демешин обсудил с заместителем председателя Правительства России проблемы края

Во время рабочей поездки в столицу губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин провел встречу с заместителем председателя Правительства России Маратом Хуснуллиным, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства края.
В ходе обсуждения особое внимание уделили вопросам социально-экономического развития региона.
— Подводя промежуточные итоги, отмечу, что в крае есть немало задач, требующих комплексного решения. Хотя показатели региона стабильны, есть направления, в которых можно добиться большего. Например, хорошие результаты видны в строительстве: за девять месяцев введено свыше 370 тыс квадратных метров жилья. Активно идет работа по переселению людей из аварийного жилья — более 6 тысяч человек уже улучшили свои жилищные условия. Но работы впереди ещё много, и мы будем следить за процессом, — отметил Марат Хуснуллин.
Губернатор поблагодарил Марата Хуснуллина за помощь в развитии края и подчеркнул важность обсужденных вопросов.
— Мы затронули несколько ключевых тем: реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги», программу «Формирование комфортной городской среды» и проблему обманутых дольщиков. В Хабаровске остаются шесть проблемных объектов, и люди справедливо выражают недовольство. Наша цель — как можно быстрее урегулировать этот вопрос, — прокомментировал Дмитрий Демешин.