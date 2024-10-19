Более 142 тыс. человек посетили павильон «Макет Москвы» на ВДНХ в июле — сентябре

«За III квартал 2024 года павильон посетили более 142 тыс. человек. Интерес к “Макету Москвы” проявляют не только жители столицы, но и туристы. Всего за три месяца в павильоне показали 1 тыс. 14 светотехнических шоу и провели 33 интерактивные викторины о Москве, в которых приняли участие более 500 человек. Также гости посетили 11 тыс. 76 сеансов VR-аттракциона “Полет над макетом Москвы”, — приводятся в материале слова руководителя департамента Владислава Овчинского.
Отмечается, что временный выставочный павильон «Макет Москвы» входит в тройку самых посещаемых объектов музейного города ВДНХ.
За три месяца павильон посетили гости из более чем 62 стран, в том числе Азербайджана, Китая, Саудовской Аравии, Белоруссии, Индии, Сербии, Казахстана и других. Иностранные туристы могут заказать экскурсию с владеющими иностранными языками сотрудниками или выбрать аудиогид, доступный на шести языках. Кроме того, на интерактивных сервисах и VR-аттракционе «Полет над макетом Москвы» доступен английский язык.
«Макет Москвы» также пользуется популярностью среди образовательных учреждений и иностранных делегаций. В июле — сентябре 2024 года павильон посетили свыше 80,6 тыс. учащихся из более чем 880 образовательных учреждений страны, а также 265 делегаций из разных стран.
Павильон «Макет Москвы» расположен на Сиреневой аллее ВДНХ. Посетить его можно бесплатно ежедневно с 10:00 до 20:00, кроме понедельника.