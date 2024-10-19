Более 142 тыс. человек посетили павильон «Макет Москвы» на ВДНХ в июле — сентябре

«За III квартал 2024 года павильон посетили более 142 тыс. человек. Интерес к “Макету Москвы” проявляют не только жители столицы, но и туристы. Всего за три месяца в павильоне показали 1 тыс. 14 светотехнических шоу и провели 33 интерактивные викторины о Москве, в которых приняли участие более 500 человек. Также гости посетили 11 тыс. 76 сеансов VR-аттракциона “Полет над макетом Москвы”, — приводятся в материале слова руководителя департамента Владислава Овчинского.