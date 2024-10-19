Олбани
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Черчесов: если мою шутку не поняли, значит, был не прав

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о ситуации с шуткой над казахстанским журналистом на пресс-конференции.

Источник: Reuters

«Каждый раз, когда говорю публично, знаю что имею в виду. И если мою шутку не поняли, значит, был не прав», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

После игры Казахстана со Словенией в Лиге наций один из журналистов задал российскому специалисту вопрос на казахском. Черчесов ответил ему: «Ты по-французски сейчас говоришь?» Позднее на Черчесова обрушились обвинения в неуважении к государственному языку страны.

В федерации заявили, что журналист в тот момент был в футболке французского ПСЖ и реплика Черчесова была шуткой.

Ранее сообщалось, что Черчесова оштрафовали за шутку про казахский язык.