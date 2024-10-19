Черчесов: если мою шутку не поняли, значит, был не прав

«Каждый раз, когда говорю публично, знаю что имею в виду. И если мою шутку не поняли, значит, был не прав», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».
После игры Казахстана со Словенией в Лиге наций один из журналистов задал российскому специалисту вопрос на казахском. Черчесов ответил ему: «Ты по-французски сейчас говоришь?» Позднее на Черчесова обрушились обвинения в неуважении к государственному языку страны.
В федерации заявили, что журналист в тот момент был в футболке французского ПСЖ и реплика Черчесова была шуткой.
Ранее сообщалось, что Черчесова оштрафовали за шутку про казахский язык.