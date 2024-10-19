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В Ростовской области изменились цены на отдельные виды продуктов питания

В Ростовской области подешевело мясо птицы, но подорожали помидоры и бананы.

Источник: Комсомольская правда

В сентябре 2024 года в Ростовской области снизился годовой прирост цен на продукты питания. Показатель опустился до 9,80% после 11,08% в августе. Это привело к изменению цен на отдельные виды продуктов питания, сообщает Центробанк.

По данным ЦБ, после увеличения урожая в регионе замедлился рост цен на огурцы, свеклу, морковь и лук. При этом помидоры и бананы месяц к месяцу подорожали, но меньше, чем годом ранее.

Мясо птицы подешевело в связи с увеличением выпуска продукции на донских птицефабриках. Колбасы и мясные полуфабрикаты по сравнению с августом подорожали, но меньше, чем годом ранее.

Годовой прирост цен на яйца снизился, отмечают в Центробанке. На стоимость этого вида продукции повлияли увеличение производства и рост импортных поставок.

Ранее глава донского минсельхозпрода Константин Рачаловский сообщил, что засуха не повлияет на цену хлеба, но возможны корректировки.