Минобороны РФ: 95 возвращенных с Украины военнопленных находятся в Беларуси

Минобороны России проинформировало, что 95 возвращенных ис Украины военнопленных находятся в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе ведомства.
В сообщении говорится, что 18 октября, в пятницу, в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 95 российских военнослужащих. В ведомстве добавили, что взамен были переданы 95 военнопленных ВСУ.
В Министерстве обороны обратили внимание на то, что все российские военные находятся на территории Беларуси. Им оказывается вся необходимая как психологическая, так и медицинская помощь. Говорится, что им также предоставлена возможность связаться с родственниками.
Уточняется, что все освобожденные военнопленные будут доставлены в Россию для прохождения лечения, реабилитации в медучреждениях РФ. В ведомстве подчеркнули, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ.