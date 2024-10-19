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В Омске ищут мужчину, который пропал после выписки из больницы

В Омске разыскивают 62-летнего Виктора Павлика, пропавшего 17 октября.

Источник: Комсомольская правда

В Омске разыскивают 62-летнего Виктора Павлика, пропавшего 17 октября после выхода из приемного отделения БСМП № 1 по адресу улица Перелета, 9.

Пропавший мужчина выглядит на 70 лет, его рост 176 см, телосложение худощавое. У него седые волосы и борода. В момент исчезновения был одет в черную куртку, черные штаны и черную вязаную шапку.

Местонахождение Виктора Павлика до сих пор неизвестно. Просьба ко всем, кто обладает информацией о его местонахождении, связаться по телефонам 8−999−470−10−08, 8−999−453−77−10 или 112.