В Омске ищут мужчину, который пропал после выписки из больницы

В Омске разыскивают 62-летнего Виктора Павлика, пропавшего 17 октября после выхода из приемного отделения БСМП № 1 по адресу улица Перелета, 9.
Пропавший мужчина выглядит на 70 лет, его рост 176 см, телосложение худощавое. У него седые волосы и борода. В момент исчезновения был одет в черную куртку, черные штаны и черную вязаную шапку.
Местонахождение Виктора Павлика до сих пор неизвестно. Просьба ко всем, кто обладает информацией о его местонахождении, связаться по телефонам 8−999−470−10−08, 8−999−453−77−10 или 112.