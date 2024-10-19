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Губернатор Красноярского края Котюков стал лауреатом премии «Фемида»

Об этом рассказали в краевом правительстве.

Источник: Правительство Красноярского края

Стало известно, что Михаил Котюков был награжден в ходе Высшей юридической премии «Фемида» в номинации «Госуправление».

Торжественная церемония прошла в Москве 17 октября в культурном центре Сеченевского университета. Награду красноярскому губернатору вручил первый зампредседателя Совета ФФС РФ Андрей Яцкин. Котюков получил заслуженную статуэтку богини правосудия Фемиды.

«Считаю, что государственное управление — это в высшей степени творчество. Закон нужно читать не в отдельной статье, а в комплексе — не только буквы, но и понимать дух и, исходя из этого, уже делать какие-то соображения, предположения», — рассказал губернатор Красноярского края.