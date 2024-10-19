Суд оставил красноярскому дендрарию статус охраняемой территории

Напомним суть вопроса. Красноярский научный центр СО РАН подал иск к Министерству природных ресурсов РФ. Суть иска — разрешить исключить часть дендрария из перечня особо охраняемых природных территорий России. Около трети территории планировалось пустить под застройку. И тогда под сруб попадали более шестисот редких деревьев и кустарников.