Суд оставил красноярскому дендрарию статус охраняемой территории

В долгом споре о правовом статусе красноярского дендрария поставлена точка, решение краевого Арбитражного суда вступило в законную силу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним суть вопроса. Красноярский научный центр СО РАН подал иск к Министерству природных ресурсов РФ. Суть иска — разрешить исключить часть дендрария из перечня особо охраняемых природных территорий России. Около трети территории планировалось пустить под застройку. И тогда под сруб попадали более шестисот редких деревьев и кустарников.
Однако в апреле этого года суд вынес свое решение: в иске отказать. Тогда истец опротестовал его. Но 15 октября Третий арбитражный апелляционный судом оставил в силе решение суда первой инстанции.
Дендрарий был основан в 1977 году по решению властей руками энтузиастов Института леса под руководством. Здесь растут краснокнижные растения и кустарники.