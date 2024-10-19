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Отопительный сезон начали во всех районах Хабаровского края

В Хабаровском крае во всех районах начался отопительный сезон.

Источник: AP 2024

В работу запустили все 417 котельных.

В региональном правительстве сообщили, что первыми тепло получили социальные объекты. На севере региона запуск систем начался 1 сентября. Подготовительные мероприятия были перевыполнены в среднем на 0,4%. Всего был проведен капитальный ремонт 506 км сетей, 136 дизель-генераторов, 659 трансформаторных подстанций. Опрессовано больше 4000 км сетей. Подготовлено 66 дизельных электростанций.

На складах в районах края подготовлен запас из более чем 30 000 тонн жидкого топлива и 112 тысяч тонн угля. Для ликвидации возможных аварий в региона сформировано 297 бригад, в их распоряжении 414 единиц спецтехники. Также в правительстве отметили, что на случаи ЧП в резерве 274 дизель-генератора.

ЖКХ