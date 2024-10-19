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Пьяная автомобилистка из Енисейска решила обмануть полицейских фальшивыми «выдохами»

Автомобилистка из Красноярского края решила обмануть полицейских, поймавших ее в состоянии опьянения.

Подробности рассказали в Госавтоинспекции.

Экипаж ДПС во время патруля обратил внимание на «Шевроле», за рулем которого сидела 48-летняя женщина. На вопрос инспектора, употребляла ли она сегодня спиртные напитки, автомобилистка во всем призналась.

«Бутылочку пива выпила. Я просто приехала сегодня из Сочи. Давайте я до дома доеду нормально. Я не могу попадаться, пожалуйста. Я бутылочку пива выпила, че такого? Не надо писать протокол, пожалуйста, я немножко отдохну и поеду», — сказала женщина госавтоинспекторам.

Водительница согласилась пройти освидетельствование на состояние опьянения. Однако в процессе решила «фальсифицировать выдохи». Из-за этого прибор не срабатывал и все ее попытки «дыхнуть в трубочку» провалились. Женщина отказалась проехать в медицинское учреждение для прохождения освидетельствования.

На нарушительницу составили протокол. За отказ от прохождения освидетельствования она может лишиться прав на два года и получить штраф в размере 30 тыс. рублей.

ГИБДД