Пьяная автомобилистка из Енисейска решила обмануть полицейских фальшивыми «выдохами»

«Бутылочку пива выпила. Я просто приехала сегодня из Сочи. Давайте я до дома доеду нормально. Я не могу попадаться, пожалуйста. Я бутылочку пива выпила, че такого? Не надо писать протокол, пожалуйста, я немножко отдохну и поеду», — сказала женщина госавтоинспекторам.