Пробный поезд проехал по второму участку Зеленолужской линии минского метро. Подробности рассказали в пресс-службе минского метрополитена, передает БелТА.
В сообщении сказано, что в пятницу, 18 октября, пробный поезд проехал на малой скорости по тоннелям от станции «Аэродромная» до «Слуцкого гостинца». Затем состав проследовал в обратном направлении по другому пути. Отмечается, что после этого поезд вернулся в электродепо «Могилевское». Согласно оценке специалистов, испытания прошли успешно.
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