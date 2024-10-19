Пробный поезд проехал по второму участку Зеленолужской линии минского метро

В сообщении сказано, что в пятницу, 18 октября, пробный поезд проехал на малой скорости по тоннелям от станции «Аэродромная» до «Слуцкого гостинца». Затем состав проследовал в обратном направлении по другому пути. Отмечается, что после этого поезд вернулся в электродепо «Могилевское». Согласно оценке специалистов, испытания прошли успешно.