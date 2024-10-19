В Ростове-на-Дону ограничат движение по улице Волоколамской

На улице Волоколамской в Ростове-на-Дону до середины декабря ограничат движение машин и пешеходов. Об этом предупреждают в городском департаменте автодорог.
— С 28 октября по 15 декабря 2024 года будет ограничено движение в связи с въездом/выездом строительной техники на Волоколамской и Шеболдаева, в районе дома № 1/99, — говорится в сообщении.
Временные неудобства будут связаны «с работами по строительству комплексов зданий».
Напомним, также с 20 октября в Ростове-на-Дону также запретят левый поворот около стадиона «Олимп-2» и ограничат движение грузового транспорта.