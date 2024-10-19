Задержанному в Приморье британскому судну разрешили покинуть Находку

Владелец задержанного в Приморье британского судна Winner погасил задолженность перед экипажем. После этого теплоходу разрешили отойти от причальной стенки. Именно проблемы с несвоевременной выплаты заработной платой стали причиной, по которой судну запретили выходить из порта Находка.
Портовый контроль задержал судно по инициативе Дальневосточного регионального отделения Российского профсоюза моряков (РСПМ). Экипаж судна составляют моряки с российскими паспортами. Долги судовладельца перед ними превысили 20 тысяч долларов.
По словам руководителя регионального отделения РПСМ Николая Суханова, чьи слова приводит ТАСС, после погашения задолженности британскому судну разрешили выйти на рейд Находки для выявленные в ходе проверки нарушений.
«После устранения замечаний судно сможет покинуть порт Находки. Мы не знаем, сколько потребуется времени им, но будем следить за ситуацией», — заявил Суханов.
Теплоход Winner ходит под флагом Того. Фактически судовладельцем является компания «Emerald Invest Ltd» из Северной Ирландии, а трудовые контракты моряков подписаны по доверенности от компании «SV Invest LTD» из Лондона.
Сообщается, что моряков набирали во Владивостоке через крюинговую компанию «ЕСО».