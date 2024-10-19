Задержанному в Приморье британскому судну разрешили покинуть Находку

Владелец задержанного в Приморье британского судна Winner погасил задолженность перед экипажем. После этого теплоходу разрешили отойти от причальной стенки. Именно проблемы с несвоевременной выплаты заработной платой стали причиной, по которой судну запретили выходить из порта Находка.