Собянин: Нельзя делить Россию на регионы и центр

«Мы встроенная бюджетная система, и только благодаря пониманию Президентом, Правительством Российской Федерации того, что наши межбюджетные отношения должны быть стабильными и надолго прогнозируемыми, эта система сохраняется. Представьте себе, когда сегодня одни правила, завтра — другие, послезавтра — третьи, в целом страна не будет понимать, куда двигаться, куда и как развиваться. Не будет вообще никаких перспективных планов развития. За счет стабильности такое понимание есть, и это очень ценно», — подчеркнул Сергей Собянин.