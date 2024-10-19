В Башкирии днем 19 октября потеплеет до +13 градусов

В Башгидрометцентре представили прогноз погоды на выходные и на первый рабочий день следующей недели. По данным метеорологов в республике в ближайшие дни существенных осадков, кроме нескольких районов, не ожидается.
В субботу, 19 октября, в Башкирии установится теплая погода без существенных осадков. Температура воздуха днем поднимется до +8, +13, ветер будет северо-восточный, слабый, днем в южных районах до умеренного.
В воскресенье, 20 октября, также без существенных осадков, только в южных районах Башкирии небольшой дождь, местами до умеренного, а ночью со снегом. Ветер умеренный, северного и северо-восточного направлений. Температура воздуха ночью −1, −6, местами до +4, днем потеплеет до +7, +12.
В понедельник, 21 октября, без существенных осадков, в южных районах Башкирии пройдут небольшие дожди. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Ночью столбики термометров опустятся до −1, −6, в некоторых районах в это же время будет до +4, а днем по республике ожидается +7, +12.
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