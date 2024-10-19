В Башкирии днем 19 октября потеплеет до +13 градусов

В понедельник, 21 октября, без существенных осадков, в южных районах Башкирии пройдут небольшие дожди. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Ночью столбики термометров опустятся до −1, −6, в некоторых районах в это же время будет до +4, а днем по республике ожидается +7, +12.