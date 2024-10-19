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Мигрантов впервые лишили гражданства в Хабаровске

Они не встали на воинский учет.

Источник: Комсомольская правда

Впервые на Дальнем Востоке лишили гражданства мигрантов за неисполнение обязанности о постановке на воинский учет. В августе трое жителей Таджикистана, приобретая гражданство страны, согласились с тем, что обязаны будут отслужить в армии, что регулирует закон. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Однако свой долг они не исполнили и на учет не встали. Об этом стало известно во время работы полиции и военного комиссариата региона.

«УМВД России по Хабаровскому краю на основании закона “О гражданстве Российской Федерации” вынесены решения о прекращении гражданства Российской Федерации в отношении нарушителей. Они были лично уведомлены о принятых решениях», — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Мужчин задержали вместе с сотрудниками ФСБ. Сейчас выданные ранее паспорта у них забрали и признали недействительными.

Всем троим необходимо покинуть территорию страны в связи с прекращением законных оснований для нахождения на территории Российской Федерации.