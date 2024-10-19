Мигрантов впервые лишили гражданства в Хабаровске

Впервые на Дальнем Востоке лишили гражданства мигрантов за неисполнение обязанности о постановке на воинский учет. В августе трое жителей Таджикистана, приобретая гражданство страны, согласились с тем, что обязаны будут отслужить в армии, что регулирует закон. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".