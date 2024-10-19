Позднее бабье лето: Синоптик Михаил Леус рассказал о погоде в Петербурге 19 октября

Выходные в Петербурге только начались, но уже радуют своей погодой. За окном голубое и солнечное небо, а деревья в парках и садах все еще покрыты «золотом». Сегодня, 19 октября, прекрасный день, чтобы отправиться на прогулку и пошуршать пестрой листвой, наслаждаясь наступившей субботой. О подробностях метеоусловий в своем Telegram-канале рассказал синоптик Михаил Леус.