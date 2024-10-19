Позднее бабье лето: Синоптик Михаил Леус рассказал о погоде в Петербурге 19 октября

Выходные в Петербурге только начались, но уже радуют своей погодой. За окном голубое и солнечное небо, а деревья в парках и садах все еще покрыты «золотом». Сегодня, 19 октября, прекрасный день, чтобы отправиться на прогулку и пошуршать пестрой листвой, наслаждаясь наступившей субботой. О подробностях метеоусловий в своем Telegram-канале рассказал синоптик Михаил Леус.
— Погоду в городе на Неве будет формировать северная периферия обширного антициклона. Его стараниями в регионе преимущественно тепло и без дождей, а дневная температура воздуха на четыре-пять градусов превысит рамки климатической нормы, — отметил синоптик.
Леус пояснил, что столбик термометра в Северной столице покажет до +14 градусов, в Ленинградской области — до +14 градусов. Ветер подует юго-западный, его порывы могут достигать до семи метров в секунду. Поэтому можно говорить о приходе позднего бабьего лета, поэтому по возможности лучше провести этот день на свежем воздухе.
Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало. Оно составит 772 миллиметра ртутного столба.
Завтра, 20 октября, погода также будет благосклонна. Дожди снова обойдут Петербурга стороной, а воздух прогреется до +14 градусов.