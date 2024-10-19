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В Иркутской области высадили почти 200 тысяч молодых деревьев в рамках акции «Сохраним лес»

В Приангарье завершилась осенняя Всероссийская акция «Сохраним лес».

Источник: Соцсети

За месяц прошло 37 мероприятий по посадке леса: 20 акций состоялись в населенных пунктах, 17 — на территории лесничеств. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В 2024 году к акции присоединились более 1,5 тысячи жителей области — представители органов власти, региональных организаций, добровольцы, студенты и школьники.

В рамках акции на участках, пострадавших от лесных пожаров в разные годы, высадили сеянцы сосны. В муниципалитетах также появились молодые ели, дубы, кедры, березы, рябины, клены, черемухи, калины, лиственницы, кусты курильского чая.

Всего в ходе акции в Иркутской области высадили около 190 тысяч молодых деревьев.

экология