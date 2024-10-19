В Омске озаботились ремонтом отбойников на метромосту

В Омске в этом году власти планируют провести масштабный ремонт барьерного ограждения на метромосту. Как сообщается на портале «Госзакупки» планируемая сумма тендера составила 13,8 млн рублей.
При этом планируется заменить отбойники на протяжении 1905 метров. Старые конструкции демонтируют. Новые элементы ограждения будут соответствовать современным стандартам и обеспечат более надежную защиту транспортных средств от выезда на встречную полосу.
Заявки от подрядчиков принимаются до 25 октября. Победитель аукциона будет выбран 29 октября, а работы по замене отбойников планируется завершить до 20 декабря.