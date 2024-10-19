Иркутская область поддержит студенческие отряды в ближайшие годы

В текущем году в студенческих отрядах отработало почти 2 тысячи студентов Иркутской области. С 2024 года начался набор ребят в состав трудовых отрядов подростков, в этом году уже 40 школьников и студентов СПО смогли поработать летом в регионе вместе с Российскими студенческими отрядами.