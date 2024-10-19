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Иркутская область поддержит студенческие отряды в ближайшие годы

В Иркутской области утвержден план мероприятий по поддержке и развитию студенческих отрядов на период с 2024 по 2027 годы.

Источник: Соцсети

Документ подписал губернатор региона Игорь Кобзев. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

План включает в себя организацию профессионального обучения, турниров, слетов, фестивалей, конкурсов, спартакиад, трудовых и других акций, форумов, школ командных составов студотрядов. Также планируется проведение традиционных событий, таких как Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант» и карьерный форум «Труд Крут».

В текущем году в студенческих отрядах отработало почти 2 тысячи студентов Иркутской области. С 2024 года начался набор ребят в состав трудовых отрядов подростков, в этом году уже 40 школьников и студентов СПО смогли поработать летом в регионе вместе с Российскими студенческими отрядами.

В Иркутском региональном отделении студотрядов насчитывается 4930 бойцов и 131 отряд.