Олбани
+3°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 1,6 тысячи фур и легковушек стоят в очередях на границе Беларуси с ЕС

Очереди из фур фиксируются только на двух направлениях — литовском и латвийском, а на границе Беларуси с Польшей стоят только легковушки и рейсовые автобусы.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 окт — Sputnik. Более 1,2 тысячи фур и 450 легковых автомобилей стоят в очередях на границе Беларуси с сопредельными странами Евросоюза, свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета республики.

В субботу утром скопления большегрузов фиксируются только на двух направлениях — литовском и латвийском. На границе Беларуси и Литвы в пункте пропуска «Каменный Лог» находится 330 грузовиков и 540 — в «Бенякони».

На погранпереходе «Григоровщина» на белорусско-латвийской границе очередь немного увеличилась, если в пятницу утром там было 270 машин, то в субботу там уже насчитывается 340 фур.

На границе Беларуси с Польшей скопления фур не наблюдается уже второй день подряд, но до сих пор фиксируется большая очередь из легковых автомобилей. Так, в ПП «Брест» в субботу утром насчитывается 450 легковых машин, а также есть очередь из 15 пассажирских автобусов.

Закрытие пунктов пропуска

Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.

ЕС