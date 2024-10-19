Более 1,6 тысячи фур и легковушек стоят в очередях на границе Беларуси с ЕС

МИНСК, 19 окт — Sputnik. Более 1,2 тысячи фур и 450 легковых автомобилей стоят в очередях на границе Беларуси с сопредельными странами Евросоюза, свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета республики.
В субботу утром скопления большегрузов фиксируются только на двух направлениях — литовском и латвийском. На границе Беларуси и Литвы в пункте пропуска «Каменный Лог» находится 330 грузовиков и 540 — в «Бенякони».
На погранпереходе «Григоровщина» на белорусско-латвийской границе очередь немного увеличилась, если в пятницу утром там было 270 машин, то в субботу там уже насчитывается 340 фур.
На границе Беларуси с Польшей скопления фур не наблюдается уже второй день подряд, но до сих пор фиксируется большая очередь из легковых автомобилей. Так, в ПП «Брест» в субботу утром насчитывается 450 легковых машин, а также есть очередь из 15 пассажирских автобусов.
Закрытие пунктов пропуска
Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.