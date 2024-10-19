Более 1,6 тысячи фур и легковушек стоят в очередях на границе Беларуси с ЕС

На границе Беларуси с Польшей скопления фур не наблюдается уже второй день подряд, но до сих пор фиксируется большая очередь из легковых автомобилей. Так, в ПП «Брест» в субботу утром насчитывается 450 легковых машин, а также есть очередь из 15 пассажирских автобусов.