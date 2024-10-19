Первый снег сняли на видео в Воронеже

Напомним, что в ночь на субботу воронежские синоптики обещали заморозки, местами температура могла опуститься до −1 градуса. В Воронеже, впрочем, прогнозировали не ниже +1 градуса, впрочем, не исключено, что и таких значений было достаточно, чтобы моросящий дождь преобразовался в снег.
К слову, воскресной ночью в Воронежской области также возможны заморозки, а вот на следующей неделе в регионе существенно потеплеет, днем температура достигнет +15 градусов. Впрочем, согласно прогнозу, длиться «бабье» лето будет не дольше нескольких дней.