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Первый снег сняли на видео в Воронеже

Летящие снежинки, по словам очевидцев, заметили вечером 18 октября на станции «Придача». На земле снежный покров, конечно, установиться не успел.

Сейчас в Олбани: +2° 0 м/с 93% 765 мм рт. ст. +6°

Напомним, что в ночь на субботу воронежские синоптики обещали заморозки, местами температура могла опуститься до −1 градуса. В Воронеже, впрочем, прогнозировали не ниже +1 градуса, впрочем, не исключено, что и таких значений было достаточно, чтобы моросящий дождь преобразовался в снег.

К слову, воскресной ночью в Воронежской области также возможны заморозки, а вот на следующей неделе в регионе существенно потеплеет, днем температура достигнет +15 градусов. Впрочем, согласно прогнозу, длиться «бабье» лето будет не дольше нескольких дней.