Первый снег сняли на видео в Воронеже

Напомним, что в ночь на субботу воронежские синоптики обещали заморозки, местами температура могла опуститься до −1 градуса. В Воронеже, впрочем, прогнозировали не ниже +1 градуса, впрочем, не исключено, что и таких значений было достаточно, чтобы моросящий дождь преобразовался в снег.