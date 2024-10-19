День древонасаждения начался в Ростовской области, высадят 3,5 тысячи саженцев

Сегодня, 19 октября, в Ростовской области проводится осенний День древонасаждения. Улицы городов и населенных пунктов украсят около 3,5 тысячи новых саженцев, сообщил в Telegram губернатор Василий Голубев.
— В парках, скверах, возле обелисков, на аллеях Славы появятся новые деревья и кустарники. Планируется высадить около 3,5 тысячи зеленых насаждений, — написал Василий Голубев.
Глава региона добавил, что сегодня пополнится и лесной фонд. Почти 351 тысячу саженцев укоренят на площади в 100,9 га.
— Важно не только посадить, но и проводить затем регулярный уход. Посвятили этой теме недавний областной семинар по благоустройству, — отметил Василий Голубев.