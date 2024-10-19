«Будет теплее +17». Синоптики сказали о влиянии бомбового циклона Эшли на погоду в Беларуси

Тем временем в Белгидромете заметили, что 20−21 октября погоду в республике продолжит определять антициклон, информирует pogoda.by. Центр антициклона переместится на территорию Беларуси в воскресенье, а сместится с территории страны на Украину в понедельник. В итоге 20−21 октября ожидается переменная облачность, без осадков, с туманом и слабым гололедом ночью и в утренние часы местами. Ночные температуры около −4 — +3 градусов. Зато днем 20 октября примерно +8 — + 14 градуса, и еще теплее в понедельник, 21 октября, до +9 — + 15 выше ноля.