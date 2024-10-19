«Будет теплее +17». Синоптики сказали о влиянии бомбового циклона Эшли на погоду в Беларуси

Стало известно, как бомбовый циклон Эшли изменит погоду в Беларуси, передает тематический телеграм-канал «Надвор`е».
Так метеорологические прогнозы говорят о том, что в ближайшее время перегретую Атлантику ожидает взрывной циклогенез. В частности, в субботу, 19 октября, область низкого давления, которая находится к северу от Азорских остров сильно интенсифицируется по мере пересечения зоны струйного течения. И согласно метеорологической модели Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ЕСМWF), в течении 21 часа атмосферное давление в данной области может упасть на 41 миллибар, достигнув к ночи воскресенья, 20 октября, 951 миллибара.
При этом уже 20 октября бомбовый циклон Эшли (Аshley) принесет ураганные ветра до 30−35 метров в секунду на запад Ирландии и Шотландии.
Для Беларуси циклон Эшли, в целом, окажется безобидным. Однако в передней части этого бомбового циклона ожидается вынос более теплых воздушных масс с Атлантики. Этот теплый воздух дойдет до республики во вторник, 22 октября. В итоге дневные температуры могут повыситься до +11 -+17 градусов, а на Брестчине будет еще немного теплее.
Тем временем в Белгидромете заметили, что 20−21 октября погоду в республике продолжит определять антициклон, информирует pogoda.by. Центр антициклона переместится на территорию Беларуси в воскресенье, а сместится с территории страны на Украину в понедельник. В итоге 20−21 октября ожидается переменная облачность, без осадков, с туманом и слабым гололедом ночью и в утренние часы местами. Ночные температуры около −4 — +3 градусов. Зато днем 20 октября примерно +8 — + 14 градуса, и еще теплее в понедельник, 21 октября, до +9 — + 15 выше ноля.
Ранее также синоптики сказали, когда потеплеет в Беларуси благодаря воздуху с юга Европы: «Самыми теплыми будут 21−23 октября».
Тем временем первый переход с исчезающей проекционной разметкой появился в Беларуси.