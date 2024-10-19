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Нападающий «Салавата Юлаева» Матвей Гуськов перешел в московское «Динамо»

«Салават Юлаев» обменял Матвея Гуськова в московское «Динамо».

Источник: Комсомольская правда

Накануне стало известно, что нападающего «Салавата Юлаева» обменяли в московское «Динамо». Взамен уфимский клуб получит денежную компенсацию, сообщили в пресс-службе «юлаевцев».

23-летний нападающий Матвей Гуськов перешел в «Салават» летом 2023 года из ЦСКА. В составе уфимской команды он провел 46 матчей, в которых набрал 7 очков по системе гол+пас (2+5).

— Хоккейный клуб «Салават Юлаев» благодарит Матвея за работу и желает удачи в дальнейшей карьере, — попрощались в команде с нападающим.

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