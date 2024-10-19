«Ученики ломают голову, как я прохожу мимо них дважды»: учителя-близняшки работают в одной школе в Иркутской области

— Говорят, что у близнецов есть особая ментальная связь. Это правда. Когда одна из нас грустит, вторая будто чувствует это на расстоянии, — рассказывает корреспонденту КП-Иркутск 24-летняя Мария Распутина. Девушка с рождения неразлучна со своей сестрой Екатериной. Девять лет они учились в одном классе, вместе поступили в педагогический колледж и работать решили тоже вместе — в одной школе. Близняшки учат младшеклассников в небольшом селе Савватеевка, что в 34-х километрах от Ангарска.
РОДИЛИСЬ С РАЗНИЦЕЙ В ПЯТЬ МИНУТ
— У нас семейная династия, — продолжает делиться Мария. — Наша мама 30 лет преподает в школе поселка Тельма Усольского района. Она учитель физкультуры и психолог. Ее отец больше 20 лет работал в училище Ангарска. А мамина двоюродная сестра — учитель музыки. Поэтому мы над выбором профессии долго не думали. Помню, бывало, что детский сад не работал, и маме приходилось брать нас с собой на уроки. Наверное, еще тогда мы полюбили эту профессию.
Мария — старшая из сестер. Она появилась всего на пять минут раньше, но с малых лет считала, что несет ответственность за Екатерину. Когда девочкам исполнилось 10 месяцев, их родители развелись. Женщине пришлось одной воспитывать старшего сына (на тот момент восьми лет) и двух малышек. Опорой всегда были бабушка и дедушка.
— В детстве мы с Катей были очень похожи. Тем более нам покупали одинаковую одежду. Был случай, когда одну из нас покормили дважды, а вторая осталась без обеда. Но, к счастью, в итоге ошибку заметили, и все были сытые, — смеется девушка. — В подростковом возрасте у нас начался своеобразный бунт. Каждая хотела подчеркнуть свою индивидуальность, свой стиль. Сейчас же мы возвращаемся к обратному — любим наряжаться в парные образы. Ведь это наша изюминка, зачем ее стесняться?
«МОЖЕМ НЕОЖИДАННО ЗАПЕТЬ ОДНУ И ТУ ЖЕ ПЕСНЮ»
В селе, где работают сестры Распутины, численность населения не превышает 1,5 тысяч человек. Классы в школе малокомплектные. В самом большом 17 человек. Но сибирячки осознанно пошли на жизнь за городом.
— Мы родом из поселка, поэтому привыкли жить на земле. Вдали от суеты. В Савватеевке нам с сестрой выделили квартиру. Переехали сюда четыре года назад.
За плечами у молодых учителей уже есть один выпуск. Екатерина учила ребят с первого по четвертый класс. Марии же в первый год работы достались второклассники. Сестры признаются, что сильно переживали из-за того, как их воспримут дети.
— Боялись зря. Оказалось, что у нас с ребятами прекрасное взаимопонимание, — говорит Екатерина. — В первое время они часто задавали вопросы про близнецов, ведь большинство из них видели их только в кино. Нас путали и даже принимали за одного человека. К примеру, я иду в столовую, через пару минут в ту же сторону идет Маша. А ученики ломают голову, как я прохожу мимо них дважды. А глядя в школьный альбом, кажется, что на фотографиях с разными классами стоит один учитель.
Девочки родились в семье педагогов. Мама Марии и Екатерины посвятила профессии 30 лет. Фото: личный архив.
При этом, характеры у педагогов-близнецов во многом различаются. По словам Марии, она как старшая сестра более спокойная, Екатерина же более эмоциональная:
— Но во многом мы и похожи. Иногда можем одновременно запеть одну и ту же песню или начать говорить одинаковую фразу. Мы даже отдыхаем вместе. Скучно нам никогда не бывает.
Девушки делятся, что переезжать из села пока не собираются. Менять работу — тем более.