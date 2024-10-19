«Ученики ломают голову, как я прохожу мимо них дважды»: учителя-близняшки работают в одной школе в Иркутской области

— Боялись зря. Оказалось, что у нас с ребятами прекрасное взаимопонимание, — говорит Екатерина. — В первое время они часто задавали вопросы про близнецов, ведь большинство из них видели их только в кино. Нас путали и даже принимали за одного человека. К примеру, я иду в столовую, через пару минут в ту же сторону идет Маша. А ученики ломают голову, как я прохожу мимо них дважды. А глядя в школьный альбом, кажется, что на фотографиях с разными классами стоит один учитель.