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Спас от питона пенсионерку, а супругов от развода: Лучший «Народный участковый» Ростовской области живет в Шолоховском районе

Как соцсети помогают в работе и что нужно, чтобы стать лучшим, рассказал «Народный участковый» Ростовской области Александр Кочетов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области выбрали лучшего «Народного участкового». На этот раз народное признание досталось 26-летнему старшему лейтенанту полиции Александру Кочетову, работающему в Шолоховском районе.

Молодой участковый рассказал «КП — Ростов-на-Дону», как удалось наладить работу в подшефных хуторах, а также как ему помогают в работе соцсети.

Александр Кочетов поборется за звание «Народного участкового» всей России. Фото: Главк донской полиции.

О СЛУЖБЕ МЕЧТАЛ С ДЕТСТВА.

Александр Кочетов еще с самого детства мечтал о том, что будет служить в полиции. И пример достойный перед глазами был: отец работал помощником оперативного дежурного, во время командировок ездил и в Чечню.

Отучившись на учителя физкультуры, в октябре 2019 года Александр пришел в полицию. И с того времени работает участковым: следит за порядком в вверенных ему хуторах.

— В сельской местности есть своя специфика работы: все тебя знают и рассказывают о своих делах. Так что, то одному помог, то другому. Из-за этого часто слышу теплые слова в свой адрес. И люди видят: участковый работает на совесть, значит можно к нему обращаться.

СПАС ОТ РАЗВОДА.

Старший лейтенант уверен: участковый прежде всего должен находить контакт с людьми. И в чем-то быть даже «психологом».

— Все люди разные, и у каждого своя специфика, какая-то беда или просьба.

По словам собеседника, есть и свои нюансы:

— Обычно люди постарше могут понять с первого раза, потому что у них больше житейского опыта, и они принимают взвешенные решения. Молодежь же многое делает на эмоциях.

Александр Кочетов признается: старается решать все задачи как можно быстрее и мирно.

— Бывает, в семье произошел скандал. Дело чуть ли не до развода дошло. Поговоришь с супругами, чтобы не горячились. Глядишь, за день-два «остыли». А потом смотришь: уже и помирились, и живут вместе. Некоторых так уже мирил по несколько раз.

Александр Кочетов знает всех жителей хуторов на своем участке. Фото: Главк донской полиции.

СОЦСЕТИ В ПОМОЩЬ.

В каждодневной работе Александру, как это обычно бывает, помогают пенсионеры. Они ведь все видят и слышат. Но это только часть добровольных помощников. По словам полицейского, ему с радостью помогают и молодые, и даже дети.

— Молодежь мне обычно пишет сообщения в социальных сетях. У меня во «ВКонтакте» более тысячи друзей. И со многими общаюсь по работе именно там. Или же сообщают о чем-то в мессенджерах. Так что даже, если у меня не ловит связь, когда еду между хуторами, потом сразу же приходят уведомления.

К тому же полицейский постоянно следит за тем, что пишут в местных пабликах.

КАК ПЕНСИОНЕРКЕ ПИТОН ПОМЕРЕЩИЛСЯ.

За пять лет службы в полиции у участкового чего только не происходило: и веселого, и не очень.

В один из дней, во время совместного рейда с инспекторами ГАИ, пришлось самому останавливать скатывающуюся с горки машину: хозяин уснул за рулем. Авто нашли на обочине. Когда водитель проснулся и вышел к ним, автомобиль начал скатываться. Но участковый успел его остановить.

— Один раз на дежурстве с напарником поступил звонок. Практически ослепшая бабушка из хутора рассказала, что к ней в дом забрался питон. Мы отправились к ней. Но, как оказалось, кот просто принес домой кусок мяса. А пенсионерка костылем нащупала его, и приняла за опасную змею. Когда все прояснилось смеялись и мы, и сама бабушка.

Участковый считает, что в его работе к каждому человеку должен быть индивидуальный подход. Фото: Главк донской полиции.

ЛУЧШИЙ НА ДОНУ.

Кстати, именно соцсети, выступающие подспорьем в современной работе участкового, считает Александр Кочетов, помогли ему выиграть в областном этапе конкурса. В его хуторах живет порядка 2,5 тысяч человек. А голосов за него отдали 2 578 людей.

— Я выложил у себя запись, что участвую в конкурсе. И люди, увидев ее, стали голосовать за меня, пересылать сообщение близким. Они же видят мою работу, потому и решили поддержать.

Став лучшим «Народным участковым» на Дону, теперь Александра борется за престижное звание на федеральном уровне. Лучшего участкового страны будут выбирать с 1 по 10 ноября. Голосование пройдет на сайте МВД России.