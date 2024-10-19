Спас от питона пенсионерку, а супругов от развода: Лучший «Народный участковый» Ростовской области живет в Шолоховском районе

— Молодежь мне обычно пишет сообщения в социальных сетях. У меня во «ВКонтакте» более тысячи друзей. И со многими общаюсь по работе именно там. Или же сообщают о чем-то в мессенджерах. Так что даже, если у меня не ловит связь, когда еду между хуторами, потом сразу же приходят уведомления.