Собянин: В ближайшие два года в Москве будет построено 45 инженерных сооружений

«Темп не сбавляем и в ближайшие два года построим еще 45 сооружений, включая велопешеходный мост через Нагатинский затон, автомобильный мост через Москву-реку между районами Филевский Парк и Хорошево-Мневники и еще один через Москву-реку в створе Берегового проезда», — написал мэр.