В Ростовской области хулиганы извинились перед учительницей за свои оскорбления

В Ростовской области хулиганы, оскорбившие и унизившие на камеру учителя, попросили прощения. Как узнали журналисты «КП — Ростов-на-Дону», ребята публично раскаялись в своем поступке на общешкольной линейке.
Причем до этого перед преподавателем лично извинился один из самых грубых участников видео.
Напомним, инцидент произошел в школьном дворе. 68-летняя педагог дежурила поторопила на уроки четверых 15-летних школьников, но в ответ получила поток нецензурностей. Хулиганы сняли все видео, потом оно попало в соцсети и в полицию.
Ситуация вызвала большой резонанс и стала поводом для активных обсуждений в Интернете. Более подробно об этой истории можно узнать на сайте «КП — Ростов-на-Дону».