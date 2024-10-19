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В Ростовской области хулиганы извинились перед учительницей за свои оскорбления

В Ростовской области подростки, оскорбившие учителя, извинились на общешкольной линейке.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области хулиганы, оскорбившие и унизившие на камеру учителя, попросили прощения. Как узнали журналисты «КП — Ростов-на-Дону», ребята публично раскаялись в своем поступке на общешкольной линейке.

Причем до этого перед преподавателем лично извинился один из самых грубых участников видео.

Напомним, инцидент произошел в школьном дворе. 68-летняя педагог дежурила поторопила на уроки четверых 15-летних школьников, но в ответ получила поток нецензурностей. Хулиганы сняли все видео, потом оно попало в соцсети и в полицию.

Ситуация вызвала большой резонанс и стала поводом для активных обсуждений в Интернете. Более подробно об этой истории можно узнать на сайте «КП — Ростов-на-Дону».