Электронный век: краткая история электронной музыки

Будущее из фантастики уже здесь, и оно напрямую влияет на дальнейшее развитие не просто электронной музыки, но и всей человеческой цивилизации. Разве мог представить себе вождь мировой революции, когда делал взмахи руками вокруг странного электромеханического устройства Льва Термена, что спустя всего 100 лет мы будем рассуждать об искусственном интеллекте, нейросетях и о том, как и куда будет развиваться электронная музыка и как мы будем ее воспринимать. Может быть, уже будут задействованы не только органы слуха, но и что-то еще? Может быть, возникнут какие-то новые инструменты, которые принесут нам новое богатство тембров и эмоций? Ответить на такие вопросы нам сможет лишь время, а нам остается лишь следовать ему и открывать для себя невообразимое богатство электронной музыки, накопленное за эти 100 лет.