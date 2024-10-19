День отца отметили в хабаровском зоосаде «Приамурский»

Мероприятие состоялось сегодня днём, 19 октября. Несмотря на хмурую и прохоладную погоду с сильным ветром, встретить предстоящий праздник пришло около 20 семей. Для гостей провели акцию по изготовлению скворечников своими руками. Кто-то приехал с уже готовыми птичьими домиками, а кто-то собирал и раскрашивал их с нуля на территории зоосада. Занятие увлекло не только детей, но и их пап.