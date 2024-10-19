День отца отметили в хабаровском зоосаде «Приамурский»

В хабаровском зоосаде «Приамурский» имени Сысоева широко отметили предстоящий День отца. Ребята и их родители совместно делали кормушки для птиц, сообщает «АиФ-Дальинформ».
Мероприятие состоялось сегодня днём, 19 октября. Несмотря на хмурую и прохоладную погоду с сильным ветром, встретить предстоящий праздник пришло около 20 семей. Для гостей провели акцию по изготовлению скворечников своими руками. Кто-то приехал с уже готовыми птичьими домиками, а кто-то собирал и раскрашивал их с нуля на территории зоосада. Занятие увлекло не только детей, но и их пап.
«Собранные и раскрашенные кормушке повесили в птичьей столовой, где мы раскладываем корм и ждём пернатых на зимовку. Цель данной акции — сплотить детей и их отцов, укрепить семейные ценности, а также научить ребят из “поколения гаджетов” делать вещи своими руками», — объяснила «АиФ-Дальинформ» пресс-секретарь зоосада Елена Журавлёва.
Кроме того, гости смогли увидеть показательные кормления рысей Бублика и Мурки, а также льва Аслана. На следующей неделе хищных кошек будут кормить на публику последний раз в этом году — приближаются холода, и звери скоро отправятся зимовать в вольеры.