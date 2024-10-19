Сенаторы посетили строительную площадку крупнейшей школы в Братске

Школа в 26-м микрорайоне станет самой современной в городе. Из-за масштаба работ возникли корректировки в их стоимости. Согласно условиям контракта подрядчик должен завершить строительство в 2027 году, но при наличии финансирования это будет возможно и в 2026 году.