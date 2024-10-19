Сенаторы посетили строительную площадку крупнейшей школы в Братске

Делегация сенаторов во главе с первым заместителем председателя Совета Федерации Андреем Яцкиным посетила стройплощадку крупнейшей в Братске школы. В ней будут учиться 1275 ребят. Сегодня объект готов на 19,3%. Об этом сообщают в правительстве Иркутской области.
Школа в 26-м микрорайоне станет самой современной в городе. Из-за масштаба работ возникли корректировки в их стоимости. Согласно условиям контракта подрядчик должен завершить строительство в 2027 году, но при наличии финансирования это будет возможно и в 2026 году.
По словам губернатора Игоря Кобзева, правительство Приангарья найдет источники финансирования. Андрей Яцкин отметил, что Совет Федерации готов поддерживать проект до момента, пока ученики не сядут за парты.