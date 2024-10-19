В Казани все многоквартирные дома обеспечены теплом

Отопительный сезон в столице Татарстана стартовал 7 октября. По заявкам потребителей отопление в социальных учреждениях начали включать с 27 сентября. В течение пусконаладочных работ на горячую линию поступило 1132 обращения, а в систему «Открытая Казань» — 18 549. В начале сезона жители оставляли около 2800 заявок в день, но за последние дни их количество снизилось в четыре раза.