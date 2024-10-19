Десятки домов в Приморском районе остались без электричества

Утро 19 октября не задалось у жителей домов в Приморском районе. Ни кофеварочную машину, ни телевизор включить не удалось — квартиры обесточило. Так, например, без электричества остались здания на Комендантском проспекте. В пресс-службе «Россети Ленэнерго» SPB.KP.RU сообщили, что произошло технологическое нарушение на оборудовании 110 кВ.
— Бригады компании приступили к работам сразу после поступления сигнала о нарушении электроснабжения. Сейчас организуются резервные схемы подачи электроэнергии потребителям и их поэтапное подключение, — рассказали в организации.
Представители «Россети Ленэнерго» добавили, что у части ранее обесточенных абонентов уже появился свет. Отметим, что до этого в социальных сетях петербуржцы рассказывали о хлопках в Приморском районе. Они предположили, что квартиры обесточило как раз после них. Информация уточняется.