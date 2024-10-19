Десятки домов в Приморском районе остались без электричества

Представители «Россети Ленэнерго» добавили, что у части ранее обесточенных абонентов уже появился свет. Отметим, что до этого в социальных сетях петербуржцы рассказывали о хлопках в Приморском районе. Они предположили, что квартиры обесточило как раз после них. Информация уточняется.