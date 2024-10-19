Где в Самаре отключат воду 24 и 25 октября

Жители Самары останутся без холодной воды 24 и 25 октября из-за ремонта на сетях, сообщает «РКС-Самара».
24 октября отключение ожидается с 09:00 до 17:00. Ограничение затронет проспект Кирова, 157. С 09:00 до 00:00 воды не будет на улицах М. Горького (11, 15, 44, 46, 48, 48а, 56), Кутякова (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20), Крупской (1−4), князя Григория Засекина (1, 3, 5, 7), Водников (1, 2, 3, 5, 7−13, 15−18, 20), Степана Разина (8, 10, 16), Главной (1, 3−6, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 23, 23а, 24, 25, 25а, 25б, 26, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 44а).
Кроме того, воду отключат на Малярном переулке (1, 3, 4), улицах Тракторной (1, 6, 9−20, 22, 26, 25, 27, 32, 39, 41, 45, 47, 49, 57), Мельничной (1, 1к2, 1к3, 2, 3, 8, 10, 15, 18, 28, 30), Халиловской, 1, 4, 5, 6, 12, 14, 14а, 14 В, 15, 18, 22, 28), Гаванской, 2, 9, 23, 25, 27, 27а, 27б, 29, 31, 33, 33а, 36, 44, 46), Ростовской (1, 3, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 20, 46, 48), Окружной (5, 7, 15, 19в), на Оральском пер. (3−6, 8, 10, 18, 24, 26, 28, 44), Извилистом пер. (3−9, 12, 14, 15, 16, 17а, 20, 25, 31) и Ударном пер. (3, 5, 7, 8, 10).
25 октября с 10:00 до 14:00 холодная вода пропадет на улице Днепровской, 1, 2, 5.