Где в Самаре отключат воду 24 и 25 октября

24 октября отключение ожидается с 09:00 до 17:00. Ограничение затронет проспект Кирова, 157. С 09:00 до 00:00 воды не будет на улицах М. Горького (11, 15, 44, 46, 48, 48а, 56), Кутякова (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20), Крупской (1−4), князя Григория Засекина (1, 3, 5, 7), Водников (1, 2, 3, 5, 7−13, 15−18, 20), Степана Разина (8, 10, 16), Главной (1, 3−6, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 23, 23а, 24, 25, 25а, 25б, 26, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 44а).