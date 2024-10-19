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Самый многодетный отец Беларуси имеет 15 детей, а ему самому 45 лет

Самый многодетный отец Беларуси живет в Ивацевичском районе, ему 45 лет.

Источник: Комсомольская правда

Самый многодетный отец Беларуси имеет 15 детей, а ему самому 45 лет, передает БелТА.

В сообщении сказано, что самый многодетный отец Беларуси Сергей Холодович, у которого 15 детей, живет в деревне Сомино Ивацевичского района. Он отмечает, что у его родителей было пятеро детей, а у родителей жены Анны — десять. Интересно, что сестры и братья Холодовича также стали многодетными родителями. У них в семьях минимум трое детей.

Говорится, что первый ребенок в семье супругов появился осенью 2003 года. За ним родились еще пять мальчиков и девять девочек.

— Каждый ребенок — от Бога. По моим наблюдениям, в многодетных семья много талантов. Две мои старшие дочки Люба и Вера — художники, — уточнил Холодович.

Он добавил, что старшие дочери вдвоем ездили за семь километров в детскую школу искусств, где занимались рисованием, музыкой. Мужчина уточнил, что девочки закончили школу на отлично с грамотами. К слову, младшие дети также учатся в указанной школе.

Отмечается, что старший сын, которого зовут Сергей, отслужил в армии, работал в Минске. Ему удалось заработать деньги на автомобиль. Он вернулся домой, где вместе с отцом работает в лесхозе.

— Старшие дети выросли, — отмечает собеседник. — Сын работает вахтовым методом, два дня через два. Помогает нам по хозяйству, недавно сделал откатные ворота на улицу, — рассказал Сергей Холодович.

Он заметил, что только купил материалы, вернулся из командировки, а ворота уже стоят. Говоря про своих дочерей, мужчина добавляет, что они учатся в одиннадцатом классе, но также успевают помогать по дому, могут приготовить обед на всю семью.

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