Самый многодетный отец Беларуси имеет 15 детей, а ему самому 45 лет

В сообщении сказано, что самый многодетный отец Беларуси Сергей Холодович, у которого 15 детей, живет в деревне Сомино Ивацевичского района. Он отмечает, что у его родителей было пятеро детей, а у родителей жены Анны — десять. Интересно, что сестры и братья Холодовича также стали многодетными родителями. У них в семьях минимум трое детей.