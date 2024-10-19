С 21 октября в Ростовской области начнутся массовые перебои ТВ- и радиосигнала

В ряде городов и населенных пунктов Ростовской области с 21 по 25 октября 2024 года будут производить кратковременные отключения теле- и радиосигнала. Предупреждение опубликовали на сайте РТРС.
Перебои в вещании ожидаются:
21 октября с 1 часа ночи до 10 утра: в Волгодонске, Каменске-Шахтинском, Морозовске, Ростове-на-Дону, в хуторе Калининском Шолоховского района, в поселке Конезавод имени Буденного Сальского района и в станице Маркинской Цимлянского района.
22 октября: в поселке Каштановском Обливского района (с 11 до 17 часов) и в хуторе Мирный Егорлыкского района (с 10 до 16 часов).
23 октября с 11 до 17 часов: в хуторе Сухой Лог Верхнедонского района и в станице Тацинской Тацинского района.
24 октября: в поселке Горняцком Белокалитвинского района (с 11 до 17 часов) и в Таганроге (с 10 до 19 часов).
25 октября с 11 до 17 часов: в селе Первомайское Кашарского района и в слободе Титовка Миллеровского района.
Специалисты собираются выполнить профилактические и плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Все действия согласованы с вещателями. Некоторые работы могут отменить или перенести в случае неподходящей погоды.