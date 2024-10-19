Ученые создали вакцину против рака

Ранее микробиолог Александр Гинцбург рассказал, что пациенты с меланомой и мелкоклеточным раком легких будут первыми, кто испытает новую вакцину от рака в рамках клинических исследований. Он пояснил, что работа с меланомой сейчас проще, поскольку этот рак поверхностный и хорошо виден, и добавил, что в будущем планируются испытания вакцины и для других типов рака.