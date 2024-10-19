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Ученые создали вакцину против рака

Ученые планируют разрабатывать бактериальные вакцины против рака для каждого конкретного пациента.

Колумбийские ученые разработали новую вакцину против рака. Авторы технологии заявляют, что новое лекарство имеет персонализированный подход, направленный на атаку как на очаг опухоли, так и на ее метастазы, что также может помочь предотвратить рецидив заболевания.

«Эксперименты на моделях мышей показали, что вакцина привлекала к работе широкий спектр иммунных клеток и успешно подавляла рост первичного и метастатического рака — меланомы и опухоли кишечника, а также предотвращала рецидив». — говорится на сайте Колумбийского университета. Вакцина использует модифицированные бактерии, которые обучают иммунные клетки распознавать и атаковать только раковые клетки, при этом не повреждая здоровые. Такой подход позволяет иммунной системе более эффективно справляться с болезнью.

Ранее микробиолог Александр Гинцбург рассказал, что пациенты с меланомой и мелкоклеточным раком легких будут первыми, кто испытает новую вакцину от рака в рамках клинических исследований. Он пояснил, что работа с меланомой сейчас проще, поскольку этот рак поверхностный и хорошо виден, и добавил, что в будущем планируются испытания вакцины и для других типов рака.

наука
медицина