Умер автор «стэнфордского эксперимента» психолог Филип Зимбардо

«Если бы я провел исследование прямо сейчас, нет сомнений, что каждый охранник и каждый заключенный подали бы на меня в суд. Эти исследования находятся в этических капсулах времени. Сейчас это невозможно сделать законным способом», — говорил он в интервью Independent в 2008 году.