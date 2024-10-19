В челябинском лицее начали проводить занятия по теме БПЛА

С этого учебного года в лицее № 67 города Челябинска начали проводить уроки по теме беспилотных летательных аппаратов. Педагоги знакомят учеников пятого класса со всеми аспектами современного инженерного направления. А в субботу, 19 октября, там провели большой и увлекательный интенсив с мастер-классами.