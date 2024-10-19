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В челябинском лицее начали проводить занятия по теме БПЛА

С этого учебного года в лицее № 67 города Челябинска начали проводить уроки по теме беспилотных летательных аппаратов. Педагоги знакомят учеников пятого класса со всеми аспектами современного инженерного направления. А в субботу, 19 октября, там провели большой и увлекательный интенсив с мастер-классами.

На мероприятии в лицее № 67 собрались ученики 4−11 классов, интересующиеся темой БПЛА. Для ребят провели интересные мастер-классы, в которых те с удовольствием поучаствовали.

— В 2024 году лицей стал региональной инновационной площадкой по направлению БПЛА, а также включён в федеральную программу по открытию специализированных классов БАС на базе лицея, — сообщили в пресс-служба образовательного учреждения.

Напомним, что на базе Южно-Уральского государственного университета в Челябинске готовят операторов беспилотных летательных аппаратов, которые применяются Вооружёнными силами РФ.

образование