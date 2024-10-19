Жена Панкратова-Черного назвала бредом сообщения об операции

Ранее телеграм-канал Mash писал, что Панкратову-Черному потребовалась срочная операция на руке из-за того, что он не мог разогнуть два пальца. Операция прошла успешно, артиста отправили домой, но он какое-то время должен носить шину на руке, утверждает канал.