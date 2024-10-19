В Красноярске сгоревший дом на Паровозной пообещали восстановить к декабрю

Об этом рассказали в администрации города.
Напомним, сильный пожар произошел на Паровозной, 10 в мае этого года. Его площадь составила 180 кв. метров. Полностью сгорела крыша, пострадали квартиры. Тогда жители дома жаловались на бездействие УК. Они рассказали, что электрика не обслуживалась, коммуникации старые, а подъезды в ужасном состоянии.
Как объяснили в мэрии, из-за большого объема ремонта, работы по восстановлению дома проводятся постоянно. Сначала там починили крышу, перекрытия этажей и вентиляционную шахту.
Сейчас там ремонтируют стены, пол, перекрытия. Рабочие приступили к устройству систем отопления и водоснабжения дома.