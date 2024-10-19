На дорогах Башкирии за сутки задержали 52 нетрезвых водителя

По данным ГАИ Уфы в столице Башкирии за сутки остановили 5 нетрезвых водителей и еще двоих, управлявших автомобилем без прав. На территории башкирской столицы произошло 53 ДТП в которых пострадали два человека, в том числе один ребенок.