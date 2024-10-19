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На дорогах Башкирии за сутки задержали 52 нетрезвых водителя

В Башкирии на дорогах задержали 52 нетрезвых водителя.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки в Башкирии задержали на дорогах 52 нетрезвых водителя, сообщили в Госавтоинспекции.

По данным ГАИ, в ходе массовых проверок транспорта сотрудники дорожной полиции остановили и задержали 52 водителя, севших за руль в состоянии опьянения. Всего же в ходе рейда на дорогах было составлено 1,5 тысячи протоколов о нарушениях.

Как сообщает в своем телеграм-канале главный Госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов, профилактические рейды на дорогах продолжаются и сегодня, 19 октября.

По данным ГАИ Уфы в столице Башкирии за сутки остановили 5 нетрезвых водителей и еще двоих, управлявших автомобилем без прав. На территории башкирской столицы произошло 53 ДТП в которых пострадали два человека, в том числе один ребенок.

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