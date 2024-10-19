Глава МВД Колокольцев предложил альтернативу пиву на стадионах

Продолжением этих разговоров в 2019-м стала инициатива о снятии запрета на продажу пива на стадионах во время футбольных матчей, которую внесли на рассмотрение депутаты Госдумы Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев. Правительство законопроект поддержало, и спустя полгода он был принят в первом чтении. Ко второму чтению в документ должны были внести поправки, распространяющие такое разрешение на все другие виды спорта. О том, что поправки были внесены, стало известно в 2021-м.