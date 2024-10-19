21 октября волгоградцы останутся без радио и телевидения

В Волгоградской области на неделе с 21 по 27 октября запланированы профилактические работы, из-за которых в разных районах области и в самом Волгограде возникнут перебои с телерадиовещанием. Волгоградский ОРТПЦ озвучил даты и время, когда будет пропадать сигнал в населенных пунктах.
В Волгограде жители останутся без цифрового ТВ и радиопрограмм в понедельник, с 1.00 до 10.00. Собраться на работу под утренние шоу не получится. Недоступными в этом время для жителей областного центра будут каналы РТРС-1, РТРС-2, Радио России, Вести FM, Маяк, Орфей, Русское радио, Новая волна, Ретро FM, SPUTNIK, Европа +, Дорожное радио, Волгоград FM, Мир. С 2.00 до 10.00 из эфира пропадет «Звезда FM». Специалисты отключат передающее оборудование.
В населенных пунктах области работать по ночам технические специалисты не будут, там радио и ТВ будут пропадать как правило после 9.00 утра. Посидеть без любимых передач придется жителям Буряцкого, Елани, Калача-на-Дону, Калмыкоского, Камышина, Кировца, Клетской, Комсомольского, Михайловки, Нагорного, Нехаевской, Новоаннинского, Попова, Преображенской, Романовки, Тушкановского, Урюпинска, Чилеково, Эльтона. В ОРТПЦ отмечают, что работы могут быть перенесены на другой строк из-за погоды. График отключений можно посмотреть на сайте цифрового телевидения.