21 октября волгоградцы останутся без радио и телевидения

В населенных пунктах области работать по ночам технические специалисты не будут, там радио и ТВ будут пропадать как правило после 9.00 утра. Посидеть без любимых передач придется жителям Буряцкого, Елани, Калача-на-Дону, Калмыкоского, Камышина, Кировца, Клетской, Комсомольского, Михайловки, Нагорного, Нехаевской, Новоаннинского, Попова, Преображенской, Романовки, Тушкановского, Урюпинска, Чилеково, Эльтона. В ОРТПЦ отмечают, что работы могут быть перенесены на другой строк из-за погоды. График отключений можно посмотреть на сайте цифрового телевидения.