«Телефон оставила дома и уехала на велосипеде»: в Башкирии сутки искали 25-летнюю девушку

В Башкирии завершились поиски 25-летней Миланы Г. Накануне, 17 октября, девушка отправилась на велосипедную прогулку рядом с деревней Луговая Гафурийского района, но неожиданно перестала выходить на связь. Родственники забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам, а также написали заявление о пропаже в полицию. К счастью, самые страшные опасения близких не сбылись — вечером 18 октября девушку все же нашли живой и невредимой. Подробности этой истории выясняла «КП-Уфа».
УЕХАЛА НА ВЕЛОПРОГУЛКУ.
Милана родилась в Башкирии, но последние несколько лет жила и работала в Санкт-Петербурге. Один-два раза в год девушка приезжала погостить у родственников, и в этот раз она приехала на пару недель в деревню к семье. Днем 17 октября Милана сказала, что хочет покататься на велосипеде, вот только свой телефон она оставила дома на зарядке, поэтому близкие не смогли позвонить девушке и выяснить, где же она находится.
Друзья пропавшей также рассказали, что Милана никогда не пропадала так надолго, и всегда была на связи с родными, если требовалось куда-то уехать. После того, как девушка не вернулась домой, близкие начали искать ее самостоятельно. Когда попытки не увенчались успехом, они обратились в правоохранительные органы.
— Вечером 17 октября мы искали ее своими силами, а потом обратились к волонтерам, — рассказала тетя девушки. — С утра приехали полицейские. Мы везде ездили, осматривали ближайшие лесопосадки.
АКТИВНЫЙ ПОИСК.
Близкие характеризуют Милану как хорошую и спокойную девушку и невозможно, чтобы она не предупредила куда направляется. Родные уверены, что девушка осознавала ответственность и не заставила бы нервничать родителей.
— Она ни с кем не ссорилась, занимается спортом, не пьет, рисует, — рассказывает «КП-Уфа» тетя Миланы. — Мы знаем ее характер. Она никогда бы не оставила нас в неведении.
С момента исчезновения девушки волонтеры, сотрудники правоохранительных органов и неравнодушные жители искали Милану, объединяясь в поисковых группах. Спустя сутки поисков пришли радостные новости — девушка найдена живой и невредимой. Вот только где все это время она пропадала и почему не захотела предупредить родных, чтобы они не волновались, волонтеры и родные Миланы отказались рассказывать. Остается надеяться, что девушка позже сама объяснит, что же с ней произошло, и где она находилась.