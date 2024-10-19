«Телефон оставила дома и уехала на велосипеде»: в Башкирии сутки искали 25-летнюю девушку

Милана родилась в Башкирии, но последние несколько лет жила и работала в Санкт-Петербурге. Один-два раза в год девушка приезжала погостить у родственников, и в этот раз она приехала на пару недель в деревню к семье. Днем 17 октября Милана сказала, что хочет покататься на велосипеде, вот только свой телефон она оставила дома на зарядке, поэтому близкие не смогли позвонить девушке и выяснить, где же она находится.