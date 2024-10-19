Жители Волгоградской области продолжают жаловаться на отсутствие отопления

В 38 районах Волгоградской области начался отопительный сезон, заявляют чиновники. Батареи нагрелись в садиках и школах, поликлиниках и больницах, многоквартирных домах. Если конкретно, то более 9,5 тысячи домов подключены к отоплению, сообщает администрация области. Но на деле холодных квартир и недовольных жильцов еще очень много.
Замерзает и центр города. На ледяные батареи в субботу, 19 октября, жалуются жители Комсомольской, Пражской. У людей в холода нет даже горячей воды. Многие не могут утром вылезти из-под одеяла — так в нем и садятся пить чай, чтобы согреться. Звонки на горячие линии не особо помогают, потому что пробиться туда невозможно.
— В УК говорят — звоните в понедельник, будем разбираться. А в выходные нам что делать?, — возмущены волгоградцы.
Впрочем, 60 жителей вчера все же смогли дозвониться и донести свою проблему до коммунальщиков. В комитете ЖКХ говорят, что пока горожане звонят и пишут свои жалобы в СМИ, на телевидение, в соцсетях, у аварийно-коммунальных служб нет заявок по этим адресам. Чиновники советуют сначала все же подать заявку по всем правилам, после чего в вашу квартиру обязан будет прийти специалист.