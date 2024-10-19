Жители Волгоградской области продолжают жаловаться на отсутствие отопления

Впрочем, 60 жителей вчера все же смогли дозвониться и донести свою проблему до коммунальщиков. В комитете ЖКХ говорят, что пока горожане звонят и пишут свои жалобы в СМИ, на телевидение, в соцсетях, у аварийно-коммунальных служб нет заявок по этим адресам. Чиновники советуют сначала все же подать заявку по всем правилам, после чего в вашу квартиру обязан будет прийти специалист.